Aggressione in piazza, viene rincorso e picchiato da 6 persone: 51enne in ospedale

ANCONA - «Mi hanno rincorso in 6 e poi picchiato». E' questo il racconto fornito ai carabinieri da parte di un uomo di 51 anni, originario del Bangladesh, aggredito nella serata di ieri mentre si trovava in piazza Cavour. Quando carabinieri e soccorritori sono giunti sul posto lo hanno trovato ferito in modo non grave. Presentava alcune lesioni al volto e per questo è stato trasportato, a bordo dell'ambulanza della Croce Gialla di Ancona, presso il nosocomio di Torrette. I carabinieri hanno raccolto la sua testimonianza per risalire ai responsabili dell'aggressione.