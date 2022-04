Folle di gelosia scoppia la lite e accoltella un uomo: choc in piazza d'Armi

ANCONA - Scoppia la lite per gelosia in piazza d'Armi, l'amico si mette in mezzo e viene accoltellato. Attimi di terrore ieri pomeriggio alle 17,30 al Piano. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e qui hanno trovato un 36enne anconetano con la mano ancora sanguinante. Lui, insieme ad alcuni testimoni, hanno raccontato ai poliziotti quanto era accaduto: l’aggressore, un cittadino pakistano di 33 anni, poco prima aveva tentato di colpire un altro ragazzo, che nel frattempo si era allontanato, per questioni di gelosia. La vittima, nel tentativo di difendere l’amico, è stato colpito alla mano sinistra. Il 36enne aggressore ha cercato di scappare ma gli agenti lo hanno immediatamente intercettato. Nel frattempo l'uomo aggredito è stato medicato sul posto e trasportato all'ospedale regionale di Torrette. Se la caverà con 15 giorni di prognosi. Dalla perquisizione i poliziotti hanno scoperto che nascondeva un coltello a serramanico di 16 centimetri usato proprio per colpire l'italiano.

Effettuati gli accertamenti di rito, il presunto responsabile dei fatti, già noto per i numerosi precedenti specifici, è stato arrestato per lesioni personali aggravate e trattenuto presso le camere di sicurezza. Questa mattina si è tenuta l'udienza direttissima: l'arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto il nulla osta all’espulsione. Inoltre, essendo cittadino irregolare, nei confronti del 36enne è scattata la procedura di allontanamento dal territorio nazioanle.

«Continua senza sosta l’impegno della polizia - ha aggiunto il questore Cesare Capocasa - per garantire sicurezza e legalità alla comunità dorica e della provincia, grazie ad un’efficace ed efficiente sinergia operativa tra tutti gli uffici presenti sul territorio».