Zoppica in centro con un piede sanguinante e il volto tumefatto: «Mi hanno aggredito sul lungomare»

OSIMO - Gli strappano la catenina dal collo sul lungomare di Porto Recanati, poi lo aggrediscono. La vittima è un 21enne osimano che, stando alle ricostruzioni, è stato notato poche ore dopo nella sua città mentre camminava zoppicando con il labbro tumefatto, escoriazioni e un piede sanguinante.

Secondo quanto raccontato dal giovane, due aggressori gli hanno strappato la catenina nella notte tra sabato e domenica. Lui è riuscito a riprenderla per poi scappare. La ferita al piede sarebbe stata causata da dei vetri rotti presenti in spiaggia. Il 21enne è stato portato all'ospedale di Osimo, dove è stato visitato e refertato con 5 giorni di prognosi. Gli agenti del commissariato di Osimo stanno vagliando il racconto e indagano per identificare gli aggressori.