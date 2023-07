Stacca il contatore ad un moroso dell’Enel, operaio aggredito si barrica in auto e filma tutto

AGUGLIANO - Una reazione spropositata per un contatore che non era nemmeno il suo. Giornata di tensione questa mattina per un operaio di 23 anni, dipendente di una società che lavora per conto di Enel, andato in contrada Chiusa per staccare un contatore della luce da una abitazione. L‘intestatario era moroso e gli era stata già chiusa l’erogazione della corrente. Attorno a mezzogiorno è arrivato l’operatore, a bordo di una Citroen, che doveva provvedere a portare via il contatore. Lì ha trovato un 60enne che gli ha sbarrato la strada. L’uomo era al volante di una Fiat Punto e ha iniziato ad andargli addosso con il veicolo. L’operaio si è barricato dentro il proprio mezzo chiamando i carabinieri. Ai militari ha spiegato cosa stava succedendo e ha chiesto loro aiuto. Mentre una pattuglia raggiungeva il posto il 23enne si è messo a filmare con il cellulare tutta la scena. Il 60enne è sceso dalla Punto e si è diretto contro l’auto dell’operaio continuando a percuotere il mezzo a mani nude. Poi sono arrivati i carabinieri. Il 60enne è stato portato in caserma mentre il giovane ha raggiunto l’ospedale per le cure. Tutta ammaccata la sua automobile. L’aggressore è stato denunciato per violenza privata e danneggiamento. L’operaio potrebbe sporgere denuncia anche per minacce e lesioni.