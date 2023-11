Aggredito in piazza da tre persone, 32enne viene trovato a terra con ferite alla testa

ANCONA - «In tre mi hanno accerchiato e poi colpito all'addome ed alla testa». E' questa la testimonianza di un 32enne tunisino, aggredito nel tardo pomeriggio di oggi mentre si trovava nei pressi di via XXIX Settembre, non distante da piazza Kennedy. L'uomo è stato trovato sanguinante a terra con una profonda lesione alla testa e delle ferite all'addome. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona ed i carabinieri. Le forze dell'ordine hanno raccolto la sua testimonianza ed ora sono al lavoro per risalire ai responsabili. Il 32enne invece, che non è in pericolo di vita, è stato caricato in ambulanza e trasportato per accertamenti all'ospedale regionale di Torrette.