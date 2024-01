«Dacci le birre gratis», al "no" del titolare scoppia il caos nel locale

ANCONA - Entrano nel locale e pretendono due birre sena pagare, al rifiuto del titolare uno dei due si scaglia contro un espositore. Il tutto è successo ieri sera, intorno alle 22:30, in via Torresi. La polizia è stata chiamata per una lite in cui erano coinvolti un 35 e un 40enne tunisini: in realtà uno dei due aveva dato in escandescenze creando agitazione nel locale. Alcuni clienti sarebbero stati anche spintonati e aggrediti verbalmente. I due sono riusciti ad allontanarsi, ma sono stati bloccati dagli agenti poco dopo la fuga.