Lite furiosa in un agriturismo, uomo aggredito da un collega: sul posto 118 e polizia

ANCONA - Se le danno di santa ragione fino all'arrivo della polizia. E' successo questa notte in un agriturismo di via della Ferrovia ed uno dei due contendenti, un 50enne originario della romania, è dovuto ricorrere alle cure del 118.

La lite è scaturita, secondo il racconto della vittima, da futili motivi. A scatenare l'ira dell'aggressore, un suo collega e connazionale, sarebbe stato l'eccessivo consumo di alcol. Sul posto gli agenti della Squadra Volante di Ancona e gli operatori della Croce Gialla di Ancona. All'interno dell'agriturismo infatti si trovavano alcuni operai assunti alle dipendenze di una ditta operante nei cantieri navali. Il 50enne è stato caricato in ambulanza e portato in ospedale per accertamenti. Non è grave.