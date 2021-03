Aggredita e picchiata da uno sconosciuto, choc alla Caritas: 52enne in ospedale

JESI - Aggredita brutalmente con pugni in testa ed al volto. Choc nella mattinata di ieri in via Papa Giovanni XXIII, a pochi metri dalla Caritas. La vittima è una 52enne jesina che è stata presa in cura dagli operatori della Croce Verde e trasportata in ospedale.

Ad aggredirla, per motivi ancora non chiari, un 24enne del Gambia che si trovava nella zona per ritirare il pranzo alla Caritas. Tutto è accaduto in pochi istanti: secondo una testimonianza la donna stava passeggiando con il suo cane quando il giovane l'ha improvvisamente aggredita. Il cagnolino a quel punto ha iniziato ad abbaiare, attirando l'attenzione di alcuni passanti che si trovavano nella zona. Ad aiutare la donna anche un'altra signora che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con automedica ed ambulanza della Croce Verde di Jesi, oltre ai carabinieri.

La vittima è stata trasportata al pronto soccorso del Carlo Urbani di Jesi. Per lei alcune ferite al volto e tanto spavento. In ospedale anche l'aggressore per via del suo forte stato di agitazione.