Aggrediti in pieno centro mentre festeggiano un addio al celibato, denunciati 4 giovani

Sono stati individuati e denunciati i 4 giovani, di età compresa tra i 20 ed i 22 anni, responsabili di un'aggressione in pieno centro storico, ad Ancona

ANCONA - Sono stati individuati i 4 giovani responsabili di un'aggressione avvenuta lo scorso 5 giugno in pieno centro. Si tratta di ragazzi di età compresa tra i 20 ed i 22 anni, provenienti da varie parti d'Italia, che avevano scelto il capoluogo dorico come punto di incontro per ritrovarsi con alcuni amici.

L'aggressione, ai danni di alcuni giovani che festeggiavano un addio al celibato, è avvenuta intorno le 22 in piazza del Papa, proseguendo fino al teatro delle Muse. Gli investigatori della Polizia di Stato della Questura di Ancona, partendo dalle immagini di video sorveglianza presenti nella piazza, sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’accaduto, individuando i responsabili che nel frattempo erano tornati nelle proprie città di residenza. I 4 ragazzi sono stati denunciati e dovranno rispondere di aggressione aggravata.