Distrugge gli oggetti della reception, nasconde droga e aggredisce un carabiniere: arrestato

MONTEMARCIANO- Dovrà rispondere di danneggiamento e lesioni personali un uomo, un 35enne residente in Abruzzo ospite di una struttura ricettiva di Montemarciano, arrestato nella tarda serata di ieri (25 settembre) dai Carabinieri di Marzocca e posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Dopo essere uscito dalla medesima struttura, l’uomo non è riuscito a far rientro nella propria stanza poiché si era dimenticato in precedenza le chiavi. L’assenza di personale in reception lo ha innervosito a tal punto da creare scompiglio e iniziare a danneggiare alcuni oggetti presenti. Gli altri ospiti, preoccupati per la reazione, hanno allertato i carabinieri che sono intervenuti nella struttura. Una volta all’interno i militari hanno trovato il 35enne in evidente stato di agitazione e hanno deciso di accompagnarlo in camera effettuando una perquisizione della stessa dopo aver trovato, all’interno, un grinder per triturare la marijuana. Ne è nata una colluttazione con un carabiniere, sedata dall’arrivo di altri colleghi, con il militare a farne le spese (ha riportato lesioni ad una spalla). Nella camera è stato trovato un barattolo con nove grammi di marijuana – per uso personale - sottoposto a sequestro amministrativo.