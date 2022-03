Aggressione all'alba: preso a calci e pugni un 20enne

ANCONA - Picchiato selvaggiamente e preso a calci e pugni: è quanto accaduto questa mattina all'alba ad un ventenne somalo senza fissa dimora in via Marconi, nel quartiere degli Archi.

Per soccorrerlo è intervenuta l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Il ragazzo ha riportato un trauma facciale, al costato e diverse escoriazioni al volto. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato picchiato da alcuni suoi connazionali per cause ancora da determinare e preso a calci anche mentre si trovava a terra. Sul posto è intervenuta anche la Volante della questura.