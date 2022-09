Aggressione violenta in un bar, interviene la Polizia Locale: sanzionato un 40enne

FALCONARA- In preda ai fumi dell'alcol aggredisce un connazionale in un bar di Castelferretti, ma intervengono subito gli agenti di polizia locale di Falconara, che lo bloccano e lo sanzionano. È accaduto nella mattinata di oggi, domenica 25 settembre.

Protagonista un 40enne originario del Marocco, che entrato in un bar in evidente stato di ubriachezza ha aggredito un connazionale di 50 anni. Si è creata una situazione che ha preoccupato il titolare del locale e gli altri avventori, ma è subito intervenuta la pattuglia della polizia locale, che si trovava poco distante perché impegnata nel quotidiano presidio della frazione. Il 40enne è stato bloccato e identificato e nei suoi confronti è scattata una sanzione per ubriachezza manifesta. Gli agenti hanno poi fatto allontanare l'uomo dal locale.