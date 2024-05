Pugno in pieno volto, l'aggressore in fuga con gli amici. Vittima lasciata a terra in un lago di sangue

FABRIANO - Dopo averlo colpito con un pugno in pieno volto lo hanno lasciato a terra sanguinante, con il naso fratturato e privo di sensi. Il motivo dell'aggressione? Una lite per futili motivi. Il fatto risale al mese scorso e nella giornata di ieri la polizia ha concluso le indagini e denunciato i responsabili. Si tratta di 5 giovani che ora dovranno rispondere di lesioni dolose e omissione di soccorso.

Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine la vittima, un 45enne straniero, sarebbe stato avvicinato dal gruppetto di ragazzi mentre si trovava nel piazzale antistante un bar di Fabriano. La discussione tra l'uomo ed i 5 giovani è presto sfociata in una vera e propria aggressione. Uno dei ragazzi, un fabrianese di 23 anni, ha colpito il 45enne in pieno volto con un pugno lasciandolo tramortito a terra. Invece di sincerarsi delle sue condizioni il 23enne ed suoi amici sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Per il 45enne, soccorso prima dal personale del bar e poi dagli operatori del 118, è stato necessario il trasporto in ospedale con una prognosi di 10 giorni. Tutti e 5 i membri del gruppo sono stati denunciati.