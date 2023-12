Chiede un passaggio, poi aggredisce l'automobilista e i poliziotti

ANCONA -Chiede un passaggio, poi aggredisce l'automobilista. E' successo in via Ascoli Piceno. Il giovane, 25enne con problemi psichiatrici, si è scagliato anche contro i poliziotti intervenuti per sedare gli animi. Portato in questura, è stato denunciato per percosse, minaccia, violenza, resistenza e vilipendio alle Istituzioni. E' stato poi accompagnato in ospedale per accertamenti.