Spacca un vetro sul bus e strattona l’autista, non voleva farlo scendere ad un fermata fuori percorso

ANCONA - Pensava di poter scendere ad una fermata dove però la fermata non c’è e ci si arriva solo se l’autobus fa una deviazione passando dentro la frazione Aspio. Così quando ha visto l’autista tirare dritto è corso verso di lui per dirgli di tornare indietro. Davanti al rifiuto perché “me lo dovevi dire prima” avrebbe obiettato il conducente, il passeggero ha perso la ragione. Preso un martello frangivetro, di quelli presenti a bordo dei mezzi pubblici per rompere i finestrini in caso di emergenza, ha colpito il divisorio della cabina di guida mandandolo in frantumi. Poi avrebbe strattonato l’autista per un braccio intimandolo di tornare indietro. Alla fine l’autobus si è dovuto fermare e sono arrivati i carabinieri che hanno denunciato il passeggero per violenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e danneggiamento. La vicenda, che risale al 29 novembre del 2019, è finita in tribunale dove il passeggero, 35 anni, anconetano, è a processo davanti alla giudice Antonella Passalacqua.

Il passeggero era salito alla stazione di Ancona, su una linea extraurbana Conerobus che copre la tratta Ancona-Osimo. Altre volte era successo che l’autista gli aveva effettuato la deviazione per farlo scendere all’Aspio. Quel giorno no, non lo aveva chiesto prima o forse c’erano stati degli screzi pregressi. Dopo l’aggressione il dipendente Conerobus ha chiamato i carabinieri e ha tenuto chiuso le porte del bus che sono state riaperte solo all'arrivo dei militari. Difeso dall'avvocato Antonella Devoli il 35enne ha risarcito i danni a Conerobus per 3mila euro, parte civile con l'avvocato Marco Micucci, che ne chiedeva quasi 7mila per i costi affrontati tra la riparazione e il fermo del bus. L'avvocato Micucci oggi ha depositato la remissione di querela visto che i danni sono stati risarciti e il processo proseguirà solo per i reati procedibili d'ufficio, l'interruzione di pubblico servizio e la violenza a pubblico ufficiale. Sentito un testimone. Prossima udienza il 14 maggio.