Vede gli ausiliari del traffico al lavoro, li insulta e tenta di aggredirli: denunciata

JESI – Dovrà rispondere dell’accusa di turbativa di pubblico servizio una donna jesina di 50 anni, che ha aggredito prima verbalmente poi fisicamente due ausiliari del traffico intenti alla verifica dei ticket della sosta lungo viale della Vittoria. La donna, che tra l’altro non aveva l’auto parcheggiata e si trovava a camminare a piedi da quelle parti, alla vista dei due ausiliari intenti nel proprio lavoro, ha improvvisamente inveito a male parole contro gli stessi. Non paga dell’aggressione verbale, ha tentato di alzare le mani, fortunatamente senza conseguenze per i due operatori i quali hanno immediatamente contattato la Polizia locale. Giunta una pattuglia di agenti sul posto, la donna è stata accompagnata al Comando per l’identificazione e di conseguenza denunciata all’autorità giudiziaria.

Nella stessa giornata, nell’ambito dei controlli sul territorio, gli agenti della Polizia locale hanno fermato un cittadino somalo di 29 anni al quale era stato notificato un provvedimento di divieto di ingresso in città. Accompagnato al Commissariato per l’identificazione e la verifica della legittimità di permanenza nel territorio nazionale, è stato denunciato per violazione del foglio di via obbligatorio.