Aggredirono un 60enne rapinandolo prima di giocarsi il bottino alle slot: presi due giovanissimi

JESI- Avevano costretto un uomo di 66 anni a fermarsi, mentre era la guida della sua automobile, attraversando di colpo la strada a piedi. Poi l'avevano aggredito, malmenandolo. Quando la vittima era a terra, gli avevano preso il portafogli dalla tasca posteriore dei pantaloni ed erano scappati, andando in una sala slot poco distante per giocarsi subito il bottino.

Per quella rapina, commessa il 4 maggio scorso all'altezza di una rotatoria di via Gallodoro, la polizia ha denunciato per rapina aggravata e lesioni volontarie due operai 22enni residenti in Vallesina, già noti per precedenti analoghi. I giovani sono stati individuati grazie alla descrizione fornita dalla vittima e alle telecamere della zona. Decisivi, infine, i pedinamenti nella sala giochi che i sospettati frequentavano abitualmente.