Paura al Passetto, donna morsa da un cane senza guinzaglio. Il proprietario tenta la fuga

ANCONA - Viene morsa da un cane senza guinzaglio. Il proprietario tenta la fuga e quando la polizia lo scopre si difende così: "La donna è stata morsa perchè faceva attività fisica".

E' questo quanto successo ella serata di ieri, intorno alle ore 22.00, nei pressi del Passetto. Una donna di circa 20 anni è stata improvvisamente aggredita da un cane senza guinzaglio. La vittima ha riportato una lieve lesione alla gamba, ma per fortuna non ha subito gravi lesioni. Gli agenti, giunti sul luogo poco dopo la segnalazione, hanno prontamente identificato la giovane e si sono adoperati per ricostruire quanto accaduto. La donna ha raccontato di essere stata morsa da un cane senza guinzaglio mentre si trovava nella zona, aggiungendo che il proprietario del cane si era dileguato rapidamente dopo l'incidente.

La polizia è riuscita a rintracciare i presunti responsabili dell'animale. Si tratta di due giovani italiani, entrambi intorno ai 20 anni, che si trovavano in prossimità della piscina locale con un cane di taglia medio-piccola al guinzaglio. Interrogati dalle forze dell'ordine, i due giovani hanno confessato che il loro cane aveva morso la vittima poco prima dell'arrivo della polizia. Hanno sostenuto che l'aggressione dell'animale era stata scatenata dall'attività sportiva della donna, provocandone la reazione.I soccorritori sono stati prontamente allertati e hanno prestato le cure del caso alla giovane ferita, che è stata trasportata all'ospedale locale per ricevere assistenza medica. Nel frattempo, il giovane proprietario del cane è stato invitato a fornire tutta la documentazione relativa all'animale, inclusi i documenti riguardanti le vaccinazioni effettuate.