«Adesso vi sgozzo»: 60enne si barrica in casa e minaccia coi coltelli Polizia, pompieri e personale sanitario

ANCONA – Era all’interno del suo appartamento, dal quale doveva essere prelevata per un ricovero secondo le disposizioni del personale medico assieme alla Polizia Locale, che però stava attendendo dentro l’abitazione munita di coltelli. E’ così durato complessivamente quasi due ore l’intervento congiunto dei sanitari, Polizia e Vigili del Fuoco nella serata di ieri in Via de Gasperi, per condurre in ospedale una donna di sessantanni di origini straniere, paziente psichiatrica, già nota ai poliziotti in seguito a diverse richieste di intervento, anche da parte dei vicini di casa.

Dopo il primo rifiuto di aprire la porta al personale sanitario, sono giunti sul posto gli agenti, i quali hanno constatato che la donna si era barricata in casa rifiutando ogni tentativo di mediazione. Da qui la richiesta di aiuto ai Vigili del Fuoco, muniti di scala aerea automatica per raggiungere l'unico balconcino dell'appartamento completamente buio. Ma una volta saliti esternamente al piano ed entrati da una serranda alzata facendo luce all’interno con le torce, arrivati di fronte a lei e cominciato a dialogare, la donna ha ripreso a minacciare. «Vi taglio la gola se accendi quel coso, altrimenti giuro che vado di là e mi ammazzo», riferendosi al Taser in mano agli agenti alla vista dei due coltelli da cucina a lama lunga impugnati dalla donna.

E’ stato così studiato uno stratagemma per creare un diversivo, al fine di distrarre la donna e coglierla di sorpresa per riuscire a disarmarla e non mettere a repentaglio né la sua incolumità, né quella del personale intervenuto. L’attenzione della sessantenne è stata così richiamata da alcuni colpi dati dai poliziotti alla porta di casa, facendo intendere un tentativo di sfondarla, mentre altri agenti hanno forzato la porta finestra entrando in casa. «Vi sgozzo anche a voi se entrate dalla porta brutti bastardi...sto arrivando con i coltelli per pugnalarvi», urlava, ma sentiti i rumori nell’altra stanza si è precipitata davanti ai due poliziotti brandendo i due coltelli. Colpita con il taser, senza conseguenze, è stata alla fine disarmata, condotta in ospedale e denunciata.