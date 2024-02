Entra per un caffè e viene aggredito. Sfigurato al volto con un pezzo di vetro: 35enne condannato

ANCONA - Voleva prendere un caffè ma si è ritrovato a litigare con due clienti. Futili motivi legati ad una occhiata di troppo con la frase «tu non sai chi sono io» e «adesso la paghi». Il diverbio, scoppiato all’interno di una sala scommesse del quartiere del Piano, è proseguito fuori dal locale dove un 38enne moldavo è stato sfigurato al volto con un pezzo di vetro. Un taglio di dieci centimetri per 60 giorni di prognosi e di cui la vittima porta ancora i segni. L’autore dello sfregio, un rumeno di 35 anni, è stato condannato ieri dal gup Alberto Pallucchini, procedeva con l’abbreviato, a tre anni e otto mesi di carcere più il pagamento di una provvisionale di 5mila euro come risarcimento. Era accusato di minacce e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (un reato introdotto nel 2019 con il codice rosso).

Il secondo aggressore, un italiano di 40 anni, accusato solo di minacce, ha chiesto invece la messa alla prova per evitare il processo. Il percorso verrà valutato in una prossima udienza ad aprile. Lui aveva impugnato solo un coltello per intimorire il moldavo ma non lo aveva usato. Entrambi gli imputati sono difesi dall’avvocato Germana Riso. La vittima è parte civile con l’avvocato Diego De Giacomi. La discussione esplosa all'interno della sala scommesse risale all'8 gennaio del 2023. In due se l'erano presa con il moldavo, residente in città, mai visto prima. La vittima aveva poi fatto denuncia in questura per l'aggressione subita ed era state emessa dal gip una misura cautelare nei confronti del romeno, finito in carcere per le gravi lesioni arrecate. Oggi è ai domiciliari. A maggio scorso la squadra mobile della polizia aveva chiuso temporaneamente il centro scommesse dopo un provvedimento emesso dal questore Cesare Capocasa.