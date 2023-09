Chiede permesso per passare, gruppo di ragazzini lo prende a calci e pugni. Serata choc fuori dal ristorante

ANCONA - Stava uscendo dal ristorante quando si è incrociato con un gruppo di ragazzini che con un pretesto lo avrebbero preso a calci e pugni. È successo questa sera, fuori dal ristorante Giardino. L’uomo, un 54enne, era con la compagna e uscendo dal locale ha chiesto ai ragazzi lì fuori di farlo passare ed è scoppiato il parapiglia. A rimetterci è stato l’adulto. Ha riportato un grosso ematoma al piede sinistro. I ragazzini gli sarebbero saltati sopra. L’uomo è stato soccorso dalla Croce Rossa. Lamentava dolori alle costole, molte escoriazioni alle braccia e versamento in un occhio. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri. Sono in corso accertamenti. Tra i pretesti del litigio poi degenerato anche motivi di un parcheggio. Il 54enne è stato portato in ospedale.