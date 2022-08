Picchia la compagna, poi la getta dalle scale: i vicini sentono le urla e chiedono aiuto

ANCONA - Una donna di 26 anni è finita in ospedale dopo che il suo compagno l'ha scaraventata giù per le scale, non prima di averla picchiata. Lei, originaria del Ghana, ha iniziato ad urlare e per fortuna i vicini sono riusciti a dare l'allarme. E' successo nelle scorse ore in un appartamento di via Flaminia.

Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona ed i carabinieri. I militari sono riusciti a riportare alla calma l'aggressore e prendersi cura della giovane, trovata a terra molto dolorante. Per lei è stato necessario il trasporto in ospedale con un codice di media gravità.