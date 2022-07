Brutale aggressione vicino al bar, prende a calci un uomo e gli spacca tibia e perone: non voleva dagli una sigaretta

FALCONARA - Aggredisce un uomo e un calcio gli spacca tibia e perone perché si rifiuta di dargli una sigaretta. E' quanto accaduto ieri sera verso le 21,30 in via Marsala.

Un 26enne nigeriano senza fissa dimora stava infastidendo alcuni clienti seduti al bar Sole in preda ai fumi dell'alcol. Ad un certo punto è scattata una lite con un gruppetto di persone di origine rumena e, al rifiuto di dare una sigaretta da parte di uno di loro, un operaio 48enne, lo ha prima spintonato e poi colpito con violenza alla gamba destra. A quel punto gli amici della vittima, vedendolo immobile a terra, hanno allertato subito il Nue 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno bloccato l'aggressore ancora alterato e in preda all'agitazione. Il 48enne è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette dove gli è stata diagnosticata dai medici la frattura e una prognosi di 40 giorni.

Al termine degli accertamenti il nigeriano è stato arrestato per lesioni personali gravi ed ubriachezza molesta, e per questo trattenuto nelle camere di sicurezza della Tenenza in attesa del rito di convalida in tribunale. Il giudice questa mattina ha convalidato l'arresto ed emesso il divieto di dimora nel Comune di Falconara. A carico del nigeriano sarà anche proposto il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, nell’attesa che siano rivalutati i suoi requisiti per continuare a permanere sul territorio nazionale.