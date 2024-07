Ragazzo aggredito da un coetaneo mentre gli altri incitano e girano il video: tre denunce

JESI - Ragazzo aggredito in strada da un coetaneo mentre gli altri del gruppo incitano e girano il video: denunciati in stato di libertà tre giovani per lesioni personali aggravate da futili motivi e per essere il fatto commesso da più persone riunite. La vicenda risale alla fine del mese di maggio, quando il personale della polizia giudiziaria del Commissariato di Jesi, coordinato dal vice questore Paolo Arena, è entrato in possesso del video dell’aggressione. Dalle immagini si vede il pestaggio ed un adulto che interviene per separare i due litiganti. Dalle informazioni acquisite dagli investigatori, la vittima è ricorsa alle cure del pronto soccorso ed ha riportato un trauma al collo e alla testa con prognosi di 10 giorni.

Analizzando il video nei minimi dettagli, i poliziotti sono riusciti a risalire all’identità dei tre ragazzi coinvolti: uno è l’aggressore materiale, un altro è concorrente morale in quanto ha provato ad impedire all’uomo arrivato in soccorso di separare i due e, infine, un altro giovane che sorridendo si riprendeva con il cellulare fomentando l’aggressione, probabilmente con l'intento di far poi circolare le immagini sui social. Rintracciati, si tre sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria. La loro condotta sarà valutata anche ai fini dell’adozione di adeguate misure di prevenzione.