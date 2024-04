Offre servizi per un’agenzia di security irregolare, lo trovano armato e con la droga: arrestato 38enne

FABRIANO – Aveva regolarmente reso i servizi di security promessi, ma l’agenzia della quale era titolare si era rivelata abusiva, in quanto sprovvista di licenza di pubblica sicurezza. E’ così scattato per un 38enne il foglio di via obbligatorio dalla città di Fabriano, nel cui territorio l’uomo non potrà fare ritorno per i prossimi tre anni.

Il fatto di riferimento risale ai primi giorni di marzo 2024 quando, dopo accurate indagini, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza della città avevano denunciato il titolare e due suoi complici per il reato di truffa contrattuale. L’uomo si era presentato ai titolari di un locale fabrianese come titolare di una agenzia di sicurezza, offrendo i propri servizi in termini di security e proponendo un contratto di fornitura per tutte le serate dei fine settimana. L’accordo veniva stipulato ed i servizi effettivamente svolti.

Ma in occasione di un controllo del locale da parte degli agenti, era emerso che l’agenzia in realtà era priva della prevista licenza di pubblica sicurezza. Al contempo, il presunto “titolare” è stato rintracciato dagli agenti dorici in Romagna: dopo la perquisizione, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e di una pistola con munizioni detenute illegalmente e, per questo, tratto in arresto.