Vede gli agenti e scappa per i vicoli: la polizia lo trova

Era sfuggito al controllo delle forze dell’ordine sabato scorso scappando dal controllo in pieno centro storico. Ieri gli agenti di polizia di Osimo hanno individuato il ragazzo minorenne che nelle prossime ore sarà ascoltato in commissariato per chiarire la dinamica dei fatti e per cercare di comprendere come mai se la sia data a gambe. Determinanti sono stati gli accertamenti degli uomini della questura, insieme alle testimonianze e ai riscontri tramite le videocamere di sorveglianza.

I poliziotti lo avevano individuato vicino alla Cattedrale di San Leopoldo, una zona dove spesso vengono segnalati ragazzi che bivaccano o disturbano con urla e schiamazzi. Proprio nel momento della richiesta dei documenti il ragazzo si era dileguato tra i vicoli.