S’intasca i soldi dell’affitto poi sparisce, in due a processo per truffa

ANCONA - Era stata un’amica a presentarle uno dei due intermediari a cui aveva deciso di affidare la casa ereditata da dare in affitto. Si sarebbero dovuti occupare di registrare i contratti e dare i corrispettivi delle caparre prima e dell’affitto mensile poi ma quando è arrivato il momento di incassare sono spariti. Uno degli inquilini che aveva versato i primi soldi ha sporto denuncia ai carabinieri e adesso gli intermediari sono a processo per truffa in concorso. Imputati un campano di 51 anni e un pugliese di 47 anni. La presunta truffa si aggira sugli 800 euro che ci avrebbero rimesso almeno in due dei quattro inquilini che hanno abitato per un breve periodo in una casa in via De Gasperi. Ieri mattina sono stati sentiti i primi testimoni davanti al giudice Lamberto Giusti. Uno è stato il giovane della denuncia, fatta ai carabinieri a gennaio del 2020. Avrebbe pagato ai due accusati delle ricariche postepay per 280 euro, come forma di affitto e altri 250 euro come caparra. Denaro che, stando alle accuse, doveva andare alla proprietaria dell'abitazione ma che non lo avrebbe mai ricevuto. Nemmeno il contratto sarebbe stato registrato. La donna è stata sentita in aula sempre ieri, come testimone.

Ha raccontato di aver affidato la locazione dell'appartamento ai due imputati che si erano spacciati per agenti immobiliari con tanto di agenzia. La proprietaria ha fatto un contratto con il napoletano, che comprendeva 1.200 euro di affitto per le varie camere di cui l’appartamento, molto grande, disponeva. Il napoletano avrebbe potuto subaffittare dando poi il corrispettivo alla proprietaria. «Quel denaro però io non l'ho mai visto - ha riferito la proprietaria in tribunale- mi sono invece arrivate le telefonate degli inquilini, preoccupati, perché i due signori erano spariti e a loro avevano dato le caparre. Uno ci abitava anche dentro. Alla fine mi sono ripresa l'appartamento e non l'ho più affittato». I due imputati sono difesi dalle avvocate Roberta Pierantoni e Rosella Pepa. Respingono le accuse perché la possibilità di subaffittare sarebbe stata nel contratto. Prossima udienza il 14 settembre per la discussione.