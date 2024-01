Voli in ritardo, decine di ore di attesa e in aeroporto monta la rabbia: «Lasciati a noi stessi»

ANCONA - Voli in ritardo, attesa infinita ieri all'aeroporto di Falconara. La situazione ha riguardato i passeggeri diretti in Albania, in attesa per una decina di ore, e quelli diretti a Monaco (almeno 5 ore). Uno dei passeggeri diretti in Germania commenta: «Non c'è assistenza e in compenso ci sono bambini, anziani e disabili. Nessuno che ci offre una bottiglietta d'acqua. Neppure in un Paese del terzo mondo»