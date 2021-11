Aela è scomparsa, l'appello dei proprietari: «Ecco dove può essere, aiutateci»

«Aela si è allontanata dalla nuova abitazione, quasi sicuramente per paura degli spari dei cacciatori fin troppo vicino casa». Inizia così l'appello di Valentina Sacchan Giuliano, proprietaria dello splendido esemplare di Ara chloroptera, una specie sotto convenzione Cites, che nei giorni scorsi si è allontanata dall'appartamento dove si trovava, a Casenuove di Osimo.



«La sua detenzione senza documenti è vietata dalla legge - continua Valentina - Potrebbe trovarsi in zona Casenuove di Osimo, Osimanello, Monti e Rustico, ma può arrivare anche a Padiglione e Santa Maria nuova. Occhi aperti, potrebbe anche vocalizzare urlando per farsi sentire e avvicinarsi alle case. Per chiunque abbia notizie o avvistamenti potete contattarmi al numero».