Adriano Menghini: il tifoso biancorosso si è spento a 68 anni

Si è spento all'età di 68 anni Adriano Menghini. La città intera di Castelfidardo piange la morte dello storico tifoso biancorosso e grande appassionato del Milan, scomparso venerdì sera all'ospedale di Civitanova Marche a causa di un malore improvviso che non ha dato scampo al suo fisico già minato dalle terapie di dialisi. Durante i funerali, che si sono svolti ieri alle 16 nella chiesa delle Crocette, si sono susseguiti tanti pensieri commossi di amici, parenti e compagni di traferte.

Adriano Menghini lascia la moglie Stefania, i molti parenti addolorati e tanti amici di sempre. Marco Trillini, istruttore di nuoto per disabili, è uno di loro e sui social ha dediato una poesia al suo amico scomparso:

«Venire al mondo - scrive - nel vasto universo. Vivere grazie al calore degli altri, ricambiare. Mescolare i colori per fare nuova bellezza. Riunire gli amici. Dire l'amore. Rendere felici i bambini, sereni i più vecchi. Dire un ultimo addio e malgrado la fragilità resistere. Ciao Adriano». Anche i Cuba (Club uniti biancorossi) non hanno mancato di ricordare il loro compagno di mille avventure: «I Cuba porgono le più affettuose condoglianze alla famiglia Menghini per la scomparsa del grande amico e tifoso».