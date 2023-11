Sindrome da delezione del cromosoma 22: oggi la fontana cittadina più significativa si veste di luce rossa

Anche il Comune di Ancona aderisce alla Giornata Internazionale della sindrome da delezione del cromosoma 22, la più diffusa tra le malattie rare.

In questa giornata- quella odierna- l'associazione AIdel22, insieme ad altre associazioni, porta all'attenzione delle istituzioni e dell' opinione pubblica questa particolare sindrome che crea gravi conseguenze nella crescita dell'individuo particolarmente in ambito velo-cardio-facciale.Negli ultimi vent'anni l'associazionismo si è speso anche per dare impulso alla ricerca in modo da anticipare la diagnosi e permettere un percorso di cita assistito fin dalla nascita. In adesione all'iniziativa, oltre alla divulgazione in merito, l'Amministrazione ha stabilito di illuminare del colore prescelto, il rosso, uno dei luoghi più rappresentativi della città, la Fontana del Calamo, così da attirare l'attenzione della cittadinanza.