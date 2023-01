Addio “Zizzo”, Jesi piange la morte di Franco Morici: attore, sportivo, professore. Recitò anche con Totò

JESI - Una vita intensa e piena di emozioni. Professore di educazione fisica all’istituto tecnico commerciale Cuppari. Un passato da attore: ha recitato con Totò, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, Alberto Sordi. Poeta dialettale e addirittura allenatore della squadra di pallone della sua città, quando la Jesina militava in serie D nella stagione 1975-76. Franco Morici, per tutti “Zizzo” si è spento all’età di 87 anni all’ospedale Carlo Urbani dove era ricoverato. A darne il triste annuncio la figlia Gioia: «Questa mattina mio padre, Franco Morici (detto “Zizzo”), ha lasciato questo mondo per riabbracciare la sua adorata mamma, Caterina, e gli amici che lo hanno preceduto, costantemente nel suo cuore fino alla fine. Finché ha potuto ha chiesto notizie della sua amata città, Jesi, dei suoi ex alunni e di quanti lo conoscevano, raccomandandosi con tenerezza: “Salutami tutti”». I funerali saranno celebrati domani 28 gennaio alle 15,30 nella chiesa San Pietro Martire.