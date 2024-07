La città piange Paolo Moscatelli, è morto a 62 anni il vice comandante della polizia locale

SENIGALLIA – Senigallia in lutto per la morte di Paolo Moscatelli, storico vice comandante della polizia locale a cui, tra le altre cose, toccò prodigarsi nei drammatici giorni dell’alluvione di settembre 2022 sin dalle prime ore, tanto da ricevere un pubblico encomio. L’uomo si è spento all’età di 62 anni all’ospedale in cui era ricoverato. A darne l’annuncio è stato nella mattinata di ieri nientemeno che il sindaco della città dalla spiaggia di velluto Massimo Olivetti, attraverso il suo profilo Facebook.

«Sono davvero affranto – è l’inizio del post del primo cittadino senigalliese - dalla notizia che il Vice Comandante della Polizia Municipale di Senigallia Paolo Moscatelli non è più tra noi. Ci mancheranno tantissimo la sua grande generosità, la sua encomiabile professionalità, il suo instancabile impegno. Pensando a lui, non posso che ricordarlo come era: un uomo che non si tirava mia indietro, capace di risolvere le situazioni più complesse. Era con me la terribile sera del 15 settembre 2022, quando ha gestito con grande lucidità e determinazione la Polizia Municipale, organizzando gli interventi sul campo. Quella notte e nei giorni successivi – il messaggio prosegue - fu fondamentale e non si fermò mai, nonostante la stanchezza. Per questo abbiamo ritenuto giusto attribuirgli un pubblico encomio, di cui era davvero fiero. Paolo non era uomo di scrivania ma di azione, non si tirava mai indietro ed era sempre attivo sulla strada, per riportare sicurezza ed organizzare al meglio anche gli eventi più complessi. Da un punto di vista professionale ne sentiremo la mancanza, ma personalmente posso dire che ancor di più ne sentirò la mancanza da un punto di vista umano, considerato che sin dal momento della mia elezione mi sono sempre confrontato con lui ed è stato per me una grande guida. Alla moglie, ai figli, a tutti i suoi cari rivolgo, insieme a tutta la Giunta e l’intera Amministrazione Comunale le più sentite condoglianze ed un forte abbraccio. A tutti i suoi colleghi della Polizia Municipale l’invito a non essere affranti, ma a prendere da lui esempio – è la conclusione del ricordo di Olivetti - nello svolgere il proprio dovere. Ciao Paolo, ci mancherai».

I funerali di Palo Moscatelli avranno luogo oggi alle 15 nella Chiesa Santa Maria della Neve (Portone).