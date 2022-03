Addio a Mario Canestrari, una vita al servizio del pallone

MOIE- Un’intera comunità in lutto quella che ha salutato ieri (15 marzo) per l’ultima volta Mario Canestrari. Lo storico massaggiatore del Moie Vallesina, infatti, è deceduto a 77 anni raccogliendo l’affetto di grandi e piccoli sia per la bravura nel suo lavoro che per la bontà d’animo che l’ha sempre contraddistinto. Ha vissuto tutte le fasi di crescita della società, dalla Terza categoria all’Eccellenza non facendo mai mancare la sua opera.

La società lo ha voluto salutare con un bel messaggio su Facebook: “Il Moie Vallesina esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dello storico massaggiatore Mario. La società si unisce al dolore della famiglia rivolgendo le più sincere e sentite condoglianze. In segno di vicinanza, la Juniores nella partita di recupero di domani e la prima squadra sabato a Loreto scenderanno con il lutto al braccio”.

I funerali si terranno domani (giovedì 17 marzo) alle ore 15 a Jesi nella chiesa Regina della Pace di Jesi. La salma sarà poi tumulata nel cimitero jesino.