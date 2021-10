Ancona piange “Alex”, amico di tutti: era un simbolo delle Tavernelle

Ancona piange uno dei suoi volti simbolo, specialmente per quanto riguarda il quartiere delle Tavernelle. Se ne è andato all’età di 49 anni, a causa di un brutto male che ha finito pian piano per logorarlo, Alessandro Saccomanno. Amico di tutti, seppur inizialmente schivo caratterialmente, era appassionato di sport e amava passeggiare a lungo nonostante dei problemi motori.

Lascia la famiglia, un fratello e una sorella ma soprattutto tante persone e tanti amici che una volta appresa la notizia hanno voluto omaggiarlo con un semplice ciao. Era anche socio onorario del Circolo di via Ranieri con gli altri membri che non perdevano occasione per farlo sentire a casa.