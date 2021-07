Droga in casa e un coltello nel capanno: denunciato il vigilantes della spiaggia

Denunciato ieri sera dalla Squadra mobile di Ancona per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un 60enne addetto alla vigilanza di uno stabilimento balneare di Marcelli.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, per via del lavoro che faceva aveva a disposizione un capanno che i gestori gli avevano messo a disposzione come spogliatoio. Ma già dall'inizio dell'estate uno strano via vai su quella spiaggia, soprattutto di notte, aveva destato sospetti tra turisti e residenti. Così gli agenti della Squadra Mobile avevano iniziato a tenere d'occhio l'uomo con appostamenti notturni. Ieri il blitz. All'interno del capanno, sopra una mensola, gli investigatori hanno trovato un coltello a serramanico di 20 centimetri con la lama ancora sporca di residui di droga mentre, all'interno della sua casa poco distante dallo stabilimento, hanno trovato e sequestrato più di un etto di marijuana.