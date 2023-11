Compra online un paio di scarpe, ma viene raggirato: denunciato il venditore

JESI - Acquista un paio di scarpe on line messe in vendita sui social, ma resta con un pugno di mosche in mano. La vittima, jesina 25enne, si è così rivolta al Commissariato di Jesi per denunciare la truffa. I fatti risalgono alla fine di settembre: alle forze dell’ordine la vittima ha riferito di aver speso 100 euro per comperare un paio di scarpe, messe in vendita su Instagram da un utente. Tramite il servizio di messaggistica offerto dalla piattaforma, le parti si erano quindi messe d’accordo per un pagamento tramite bonifico, da effettuare sull’Iban comunicato dal venditore.

La consegna sarebbe dovuta pertanto avvenire entro tre giorni lavorativi, con l’invio del tracking della spedizione volto a segnalare i “movimenti” del pacco. Ma una volta eseguito il bonifico, seguito dall’invio della ricevuta di pagamento al venditore, la vittima non ha ricevuto le scarpe acquistate, né ha potuto tracciare la spedizione dell’oggetto. Gli accertamenti effettuati dagli agenti di Polizia hanno quindi permesso di risalire, mediante l’Iban fornito, all’identità del venditore, ovvero un pugliese residente nella provincia di Bari, denunciato pertanto in stato di libertà alla procura competente.