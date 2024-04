Acquista un iPhone ma dentro la scatola trova succhi di frutta: è la truffa del pacco

ANCONA - Benedette telecamere. È anche grazie a loro se due truffatori che hanno venduto un pacco di succhi di frutta spacciati per un iPhone sono stati raggiunti e denunciati dai carabinieri del Norm. La truffa del pacco è andata in scena ieri pomeriggio, in piazzale Loreto, al Piano. Un 25enne pachistano aveva dato appuntamento lì ad un venditore contattato tramite un sito di annunci dove era stato messo in vendita un iPhone 14 usato. All’appuntamento si sono presentati due napoletani di 40 anni. Appena il giovane ha aperto il portafoglio, per pagare il cellulare, gli hanno strappato via tutti i soldi, 500 euro. Poi sono fuggiti via.

Poco prima avevano fatto vedere l’iPhone al giovane e lo avevano poi riposto nella scatola consegnandoglielo. Il 25enne a quel punto si è insospettito, ha aperto il pacco ma c’erano solo dei succhi di frutta. Ha chiamato i carabinieri che si sono messi sulle tracce dei due truffatori. Grazie alle telecamere di pubblica sicurezza i militari sono risaliti alla vettura a bordo della quale i napoletani sono fuggiti, una Fiat Panda, e alla targa. Il veicolo è stato rintracciato e fermato a Marzocca di Senigallia. I due avevano ancora il denaro del pachistano e il cellulare. Sono stati denunciati per tentata truffa e furto.