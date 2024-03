Acque dell'autolavaggio smaltite nella rete fognaria: denunciato il titolare dell'attività

FALCONARA MARITTIMA – Scaricava in modo errato i fanghi derivanti dall’attività di autolavaggio, ma è stato scoperto dagli agenti della polizia locale di Falconara nell’ambito dell’attività di controllo a tutela dell’ambiente portata avanti dalla sezione specializzata della Polizia.

Il titolare dell’autolavaggio, che opera in centro città, al termine dell’ispezione avvenuta nelle scorse settimane, è risultato del tutto sprovvisto di autorizzazione per lo scarico delle acque industriali reflue ed ha mostrato importanti mancanze nella gestione e smaltimento dei fanghi derivanti dal ciclo di attività, i quali dovrebbero essere smaltiti al di fuori della rete fognaria. Il titolare è stato denunciato per le violazioni connesse alla normativa ambientale e dovrà regolarizzare le modalità di gestione dell’attività.