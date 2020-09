In vacanza nel Salento distrugge l'acquasantiera, anconetano nei guai

GALLIPOLI – Atti vandalici sulla fonte battesimale: nei guai un 19enne di Ancona, individuato dalla polizia. In vacanza a Gallipoli, il ragazzo ha mandato in frantumi la fonte battesimale della chiesetta all’aperto di Baia Verde, intitolata alla Beata Vergine Maria Regina, distruggendola completamente. Gli agenti del commissariato di Gallipoli sono risaliti alla sua identità e lo hanno deferito per il reato di danneggiamento.

Tutto è cominciato all’alba del 2 agosto scorso, nella località a sud di Gallipoli, quando un gruppo di giovanissimi vacanzieri provenienti dalla provincia di Ancona, dopo aver trascorso la notte in discoteca, hanno indossato il costume con l’intento di andare al mare e fare un bagno alle prime ore della mattina. Prima di arrivare in spiaggia, però, uno dei ragazzi della comitiva, passando dalla chiesetta, ha pensato di entrare nel piccolo luogo di culto e, dopo aver tentato di buttare giù l’altare, ma senza riuscirvi, ha demolito l’acquasantiera, rompendola in tanti pezzi con il solo scopo di compiere un atto goliardico alla presenza degli altri amici che lo riprendevano con il cellulare.

