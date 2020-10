Acquaroli: «No nuove restrizioni», poi torna su "Immuni" e indica la Lorenzin

Il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha escluso per ora provvedimenti più stringenti legati all’aumento di contagi da Coronavirus: «Il numero di contagi è in aumento, ma quello dei ricoverati è sotto controllo» ha detto Acquaroli, intervenuto a Torrette per la presentazione del servizio di elisoccorso notturno e della nuova area O.B.I. «E’oggi che bisogna mettere in campo tutte le misure di prevenzione con messaggi chiari, semplici e univoci. Ora misure stringenti non hanno senso, anche perché questi contagi hanno un impatto sul sistema sanitario che è ancora controllabile. Non bisogna fare allarmi, ma essere in allerta per evitare a chiusure che sarebbero devastanti per la tenuta del nostro sistema economico e sociale».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il governatore è poi tornato a parlare della sua scelta di non scaricare l’app “Immuni”: «Quella frase è stata estrapolata da una mia dichiarazione in una trasmissione televisiva, io non sono l’unico a non aver scaricato l’app- ha detto Acquaroli- Ricordo che l’ex Ministro della salute Beatrice Lorenzin, che purtroppo è risultata positiva qualche giorno fa e a cui vanno i miei auguri, ha dichiarato di non averla scaricata. Il Governo fa gli appelli, ma “Immuni” è stata scaricata da una percentuale bassissima della popolazione e credo sia più utile comunicare con chiarezza quali sono gli atteggiamenti e le misure da mettere in campo per evitare i contagi. Ci sono delle materie per le quali il Governo ha lasciato delle libere opinioni ai cittadini e io, da libero cittadino, ho dato la mia opinione».