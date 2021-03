Acqua in via Indipendenza, ko la conduttura in ghisa: intervento concluso

La rottura ha interessato una tubatura in ghisa di VivaServizi, in un punto sensibile per la viabilità del centro storico

«Nella mattina di venerdì 5 marzo intorno alle ore 10, si è verificata una rottura della condotta idrica in Via Indipendenza ad Ancona. Lo staff di VivaServizi è intervenuto prontamente, provvedendo a sospendere temporaneamente l’erogazione dell’acqua e procedendo ai lavori di scavo per sostitutire la tubatura da 100mm in ghisa e al ripristino della sede stradale». La nota arriva da VivaServizi. Alle 12.45 l’intervento si è concluso e il cantiere rimosso. «Ancora una volta, di fronte a un evento non prevediibile, i nostri tecnici sono intervenuti con prontezza effettuando l’intervento in tempi rapidissimi riducendo al minimo i disagi per i cittadini residenti» ha detto il Direttore Generale Moreno Clementi.

«E’ stata una perdita molto importante d’acqua in un punto dove la viabilità poteva risentirne- ha detto l’assessore alle manutenzioni Stefano Foresi, intervenuto sul posto- il lavoro di VivaServizi è stato molto tempestivo e con loro c’è un rapporto costante che oggi ha permesso anche una rapida riapertura della strada».