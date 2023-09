Una pentola di acqua bollente le cade addosso, ustionata bimba di due anni

ANCONA - Era in casa quando l’acqua bollente di una pentola le è caduta addosso. Ustionata una bimba di due anni. L’incidente è avvenuto questa mattina, in via delle Palombare. La piccola ha riportato ustioni di secondo grado su gran parte del corpo. Si è salvato il volto e il capo. D’urgenza è stata portata al Salesi da una ambulanza della Croce Rossa. In casa è arrivata l’equipe dell’automeduca del 118. Piangeva dal dolore. La bambina è straniera ed era in casa con la mamma. Sarà trasferita in giornata al centro ustionati di Cesena. Ora è stazionaria al pronto soccorso pediatrico.