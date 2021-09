Accumulatrice seriale "sepolta" in casa, per entrare serve la bombola d'ossigeno

/ Via Giacomo Matteotti

Un odore raccapricciante proveniente dall'appartamento all'interno di un palazzo del centro e l'inquilina che, pur essendo in casa, non dà cenni di vita: i residenti allarmati di via Matteotti, temendo il peggio, hanno lanciato l'allarme oggi pomeriggio (8 settembre).

Quando i vigili del fuoco sono entrati si sono trovati davanti ad una montagna di oggetti e di sporcizia maleodorante. L'inquilina è stata trasportata dai volontari della Croce Gialla di Ancona all'ospedale regionale di Torrette in condizioni igienico-sanitarie pessime mentre, a livello di salute, le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. E' la triste storia di un'accumulatrice seriale di 77 anni.

Ad entrare per primi in casa dell'anziana sono stati i pompieri che, non ricevendo risposta, sono dovuti intervenire immediatamente e passare da una finestra muniti di mascherine e bombole d'ossigeno tanto era l'olezzo proveniente dalle stanze. Sul posto anche le Volanti della questura dorica.