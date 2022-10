Accoglienza migranti con procedure più snelle e sicure, siglato l'accordo tra Prefettura e Provincia

ANCONA – Provincia e prefettura di Ancona avvieranno una cooperazione orientata a gestire, in formula condivisa, le procedure di gara per la selezione degli enti cui affidare l'esecuzione dei servizi di accoglienza in favore dei migranti richiedente protezione internazionale, in un'ottica di efficienza e celerità dell'azione amministrativa. Procedure più snelle dunque per i Cas, centri per l'accoglienza straordinaria, e anche procedure più sicure in osservazione del principio di anticorruzione. L'accordo è stato sottoscritto oggi tra il prefetto Darco Pellos e Daniele Carnevali, presidente della Provincia.

La prefettura intende avvalersi della stazione unica appaltante della Provincia, affidando ad essa l'adozione degli atti conseguenti e di stretta competenza, riservandosi, come previsto dalla normativa di riferimento, la nomina del responsabile unico del procedimento (il Rup). Negli ultimi tempi la città di Ancona ha toccato con mano le problematiche dei migranti richiedenti protezione internazionale, costretti a vagabondare per la città in attesa che si trovi loro un centro di accoglienza. Giacigli di fortuna sono stati trovati vicino alla questura, dove si recano di continuo per avere lo status di rifugiato, al porto, al Passetto e in ex scuole abbandonate dove vengono ciclicamente fatti sgomberare.