Lo inseguono per rubargli il telefono, poi lo accoltellano in piazza

ANCONA - Lo inseguono per rubargli il telefono e lo colpiscono con una coltellata all'anca. Paura ieri sera, intorno alle 20, in piazza Cavour. Secondo le prime ricostruzioni il 22enne pachistano sarebbe stato inseguito da alcuni connazionali. Raggiunto, è stato poi colpito superficialmente con una lama durante il tentativo di difendersi. Il giubbotto e i riflessi hanno fatto sì che la ferita sia rimasta superficiale. Il giovane è stato portato a Torrette dalla Croce Gialla di Ancona, sul posto anche una pattuglia della questura. Non è in gravi condizioni.