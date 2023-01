Gli rubano il telefono, tenta di raggiungere il ladro e rimedia una coltellata in piazza

ANCONA - Insegue il ladro per recuperare il telefono rubato e rimedia una coltellata. Paura ieri sera, intorno alle 20, in piazza Cavour. Inizialmente sembrava che l'uomo fosse stato inseguito da dei connazionali, dagli accertamenti è emerso che il ragazzo aveva subito il furto del telefono mentre era seduto su una panchina di piazza Cavour ed aveva tenatato di raggiungere il ladro.

Una volta raggiunto, lo ha trattenuto rimediando la coltellata sul fianco sinistro. Non ha mollato la presa e il malvivente ha quindi deciso di lanciare il telefono tra le siepi. Lo smartphone è stato poi trovato dai poliziotti insieme al coltello. Il ladro, 28enne connazionale, è stato poi identificato e arrestato per lesioni personali e denunciato per armi o oggetti atti ad offendere.