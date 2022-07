In due lo tengono fermo, l'altro lo accoltella. Notte di paura al Piano, ferito un giovane

ANCONA - In due lo tengono fermo, un altro gli sferra un colpo al volto con un taglierino. Paura ieri sera lungo corso Carlo Alberto. Un 25enne è stato aggredito da tre uomini. Uno lo ha ferito al volto con l’arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Ancona.

Da accertare i motivi dell’aggressione, che da una prima ricostruzione sembra scaturita per motivi economici. Il giovane è stato portato in pronto soccorso. Per lui 10 giorni di prognosi.