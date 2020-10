Accoltellato in strada mentre cammina, i carabinieri danno la caccia a 2 uomini

Stava camminando per strada quando ad un tratto è stato raggiunto da 2 uomini, uno dei quali ha tirato fuori un coltello e lo ha aggredito, tirando vari fendenti, uno dei quali lo ha raggiunto. E’ questa la ricostruzione dei carabinieri di Ancona che, di fronte a quello che sembra tanto un raid punitivo, danno la caccia a due uomini che per ora non hanno ancora un nome.

Il fatto è avvenuto ieri sera intorno alla 20, in via Marconi, nei pressi della galleria San Martino. La vittima, un 34enne tunisino, è stato soccorso dai militi della Croce Gialla di Ancona, i quali lo hanno trasportato in sala emergenza con un codice rosso avanzato. Per fortuna però nulla di grave per la vittima, che non ha riportato gravi conseguenze e non è in pericolo di vita. Si indaga però per capire che cosa sia successo e si cercano nuovi indizi anche nei filmati delle telecamere della zona.