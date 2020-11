Accoltellato in centro, regolamento di conti per la piazza dello spaccio: un fermato

Si tratterebbe di un regolamento di conti per la spartizione della piazza dello spaccio di droga l’aggressione avvenuta ieri sera intorno alle 18 in pieno centro a Jesi. Ne sono convinti gli agenti di polizia di Squadra Mobile di Ancona e commissariato di Jesi i quali ieri sera, dopo un paio d’ore, sono arrivati a casa del presunto aggressore per fermarlo. Si tratta di un brasiliano di 19 anni. Secondo la polizia dunque è stato lui, un paio d’ore prima, a sferrare diverse coltellate in diverse zone del corpo alla sua vittima: un nigeriano di 20 anni. Quest’ultimo ora si trova in ospedale in gravi condizioni, anche perché uno dei fendenti gli avrebbe procurato uno pneumotorace, ma per fortuna è stabile e non è in pericolo di vita.

Stando ad una prima ricostruzione degli inquirenti su un fatto di sangue, i due si conoscono e si sono incontrati per chiarire questioni relative allo spaccio di sostanze. Quello che però sarebbe dovuto essere un confronto, alla fine si è presto tramutato in uno scontro poi sfociato nel sangue che ha choccato gli jesini di passaggio alla fermata dell'autobus di viale Cavallotti, a pochi metri dall'incrocio con via Roma e l'arco Clementino.